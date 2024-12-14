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الدوري الإيطالي (16): نابولي ضيفاً على أودونيزي

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - ينزل فريق أتلانتا في ضيافة كالياري اليوم، السبت، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، ويلعب أودونيزي مع نابولي الساعة 20:00، وجوفنتوس مع فينيزيا الساعة 22:45.

أمس، خسر إمبولي أمام تورينو 0-1 في افتتاح مباريات هذه المرحلة.

ويتصدر أتلانتا ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 34 نقطة، يليه نابولي بـ 32 نقطة، ولكل من إنتر ميلان وفيورنتينا ولاتسيو 31 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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