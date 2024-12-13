أخطاء شائعة تتسبب في جفاف البشرة في فصل الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:01 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

يُعاني الكثير من الناس من جفاف وتشقق البشرة خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة وزيادة الرطوبة النسبية في الهواء. تؤثر هذه العوامل سلبًا على حاجز البشرة الطبيعي، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والتهيج.

أسباب جفاف البشرة في الشتاء:

العوامل الجوية: انخفاض الرطوبة في الهواء، الرياح الباردة، والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.

العادات اليومية الخاطئة: الاستحمام بماء ساخن جداً، استخدام الصابون القوي، عدم ترطيب البشرة بشكل كافٍ، التدخين، واتباع نظام غذائي غير صحي.

الأمراض الجلدية: بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية تتفاقم في فصل الشتاء.

أعراض جفاف البشرة:

الشعور بالشد والتوتر في الجلد: خاصة بعد الاستحمام أو الغسيل.

الحكة: قد تكون شديدة في بعض الحالات.

التقشر: ظهور قشور بيضاء على الجلد.

الاحمرار: قد يصاحب الجفاف احمرار في بعض المناطق.

تشقق الجلد: خاصة في المناطق المعرضة للاحتكاك مثل اليدين والقدمين.

كيفية العناية بالبشرة في الشتاء:

ترطيب البشرة بانتظام: استخدمي مرطبًا غنيًا بالزيوت الطبيعية بعد كل استحمام أو غسيل.

اختيار المنتجات المناسبة: استخدمي منتجات لطيفة وخالية من العطور والكحول.

الحماية من الشمس: حتى في فصل الشتاء، يجب استخدام واقي الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

شرب الماء بكميات كافية: للحفاظ على رطوبة الجسم والبشرة من الداخل.

تجنب الاستحمام بماء ساخن جداً: الماء الساخن يجرد البشرة من الزيوت الطبيعية.

ارتداء الملابس القطنية: فهي تسمح للبشرة بالتنفس.

تجنب حك البشرة: قد يؤدي الحك إلى تفاقم الجفاف والالتهاب.

التغذية الصحية: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

الاستعانة بالطبيب: إذا كانت الأعراض شديدة أو لم تستجب للعلاج المنزلي، يجب استشارة الطبيب.