شباب الأهلي يتوج بلقب كأس السوبر الإماراتي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:59 مساءً - حقق شباب الأهلي لقب كأس سوبر إعمار الإماراتي للمحترفين، بعد تغلبه على الوصل، بركلات الترجيح، مساء اليوم، في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

سجل لشباب الأهلي كلاً من غيلهيرمي (د45)، ولوكا ميليفوجيفيتش (د53)، فيما سجل للوصل نيكولاس خيمينيز (د58)، وفابيو ليما (د90+7).

الوقت الإضافي للمباراة لم يحتمل أي جديد على صعيد النتيجة، لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح شباب الأهلي بنتيجة 4-1.