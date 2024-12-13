قصر الأحلام: أغلى عقار في العالم يكشف عن تفاصيل مذهلة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:59 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

في قلب مدينة مومباي الصاخبة، يقع أحد أغلى العقارات في العالم، والذي يعتبر بمثابة مدينة صغيرة قائمة بذاتها. هذا القصر الفخم، الذي يملكه الملياردير الهندي موكيش أمباني، يضم مجموعة مذهلة من المرافق والخدمات التي تجعله قطعة فنية معمارية فريدة من نوعها.

مدينة صغيرة في مبنى واحد

بمساحة تقدر بـ 400 ألف قدم مربع وارتفاع 27 طابقًا، يضم هذا العقار كل ما يمكن أن يتخيله المرء من وسائل الراحة والرفاهية. فبالإضافة إلى الشقق الفاخرة، يحتوي العقار على معبد، ومتجر آيس كريم، ومرآب ضخم يتسع لـ 168 سيارة، وقاعة رقص، ومسرح، وحمام سباحة، وسبا، ومركز صحي، وغرفة ثلج فريدة من نوعها.

مواصفات فريدة:

الغرفة الثلجية: تتميز هذه الغرفة بجدرانها الجليدية التي تخرج منها رقاقات الثلج، مما يوفر تجربة فريدة من نوعها في فصل الصيف الحار.

المرآب: يعتبر مرآب هذا العقار تحفة فنية بحد ذاته، حيث يتسع لـ 168 سيارة ويتميز بتصميمه الفريد.

المسرح: يضم العقار مسرحًا يتسع لـ 50 شخصًا، مما يتيح لعائلة أمباني الاستمتاع بالعروض المسرحية الخاصة.

تكلفة بناء العقار:

تم بناء هذا العقار الضخم بين عامي 2008 و 2010 بتكلفة بلغت 2 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 3.6 مليار جنيه إسترليني. وقد تم تصميمه من قبل شركة الهندسة المعمارية الأمريكية بيركنز آند ويل.

موقع استراتيجي:

يقع هذا العقار في شارع المليارديرات في مومباي، وهو أحد أغلى الشوارع في الهند. وعلى الرغم من ذلك، يقع هذا العقار الفاخر في نفس المدينة التي تضم حي دارافي الفقير، مما يسلط الضوء على التفاوت الكبير في الثروة في الهند.