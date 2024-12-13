محمد بن سعود يعزي في وفاة فضل العلي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:59 مساءً - قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس السبت، واجب العزاء إلى المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، في وفاة المغفور له والده فضل محمد فضل العلي، وذلك بمجلس العزاء في منطقة الظيت برأس الخيمة.

رافق سموه، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة.

وأعرب سمو ولي عهد رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.