سعود بن صقر يستقبل وفداً من مدينة شنغن الصينية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:56 مساءً - استقبل صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الثلاثاء، في قصره بمدينة صقر بن محمد، وفداً من مدينة شنغن الصينية، ضم أعضاء من بلديتها، وقادة أعمال عدد من الشركات الخاصة.

ورحب سموّه بالوفد الزائر، معرباً عن تثمينه للعلاقات المتينة والشراكة الإستراتيجية مع الصين، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري، بما يعود بالخير والنماء على الجانبين ويحقق التنمية المستدامة للإمارة والمدينة.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون بين إمارة رأس الخيمة ومدينة شنغن، حيث ناقش سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتوسع في مجالات متعددة، لتحقيق المزيد من النمو والازدهار المشترك.

وعبّر أعضاء الوفد الصيني عن بالغ شكرهم لصاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدين إعجابهم بالتطورات التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة في القطاعات المختلفة، لا سيما في الاستثمار والصناعة والسياحة