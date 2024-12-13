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ماريسكا: تشيلسي ليس مستعداً للمنافسة!

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:56 مساءً - أكد إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، أن فريقه ليس جاهزاً للمنافسة على لقب الدوري الإنكليزي، رغم أنه يتواجد في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن ليفربول، متصدر الترتيب.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال ماريسكا: “يمكنك شم والشعور بذلك، ولهذا أقول بأننا غير مستعدين في الوقت الحالي، نأمل أن نتواجد قريباً في ذلك الوضع، ولكن في الوقت الراهن لا أرى بأننا نتواجد”.

وأضاف: “أحاول إقناع نفسي واللاعبين بأن الأمر الوحيد للقتال على شيء ما هو التركيز يوم بيوم، فعندما تبدأ في التفيكر في يومين أو 3 أيام وشهر أو شهرين، تبدأ في المعاناة من الوقت الصعب”.

وعن كول بالمر نجم تشيلسي، قال: “أنا فخور للغاية وأتشرف بالعمل مع كول، أنا محظوظ بالعمل مع هذا الفريق ككل، ولكن بالطبع كول مختلف عن الآخرين”.

وأتم: “أهم شيء أنه يحب كرة القدم، ولكن لدينا العديد من اللاعبين الجيدين، أنا سعيد وفخور بالعمل مع هذا الفريق”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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