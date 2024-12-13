أفضل أنواع البنطلونات لكل شكل جسم: دليلك الشامل لاختيار الإطلالة المثالية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تشعرين بالحيرة عند اختيار بنطلون جديد؟ هل تبحثين عن تصميم يبرز جمال جسمك ويمنحكِ الثقة بالنفس؟ في هذا الدليل الشامل، سنستعرض معكِ مجموعة متنوعة من تصاميم البنطلونات وكيفية اختيار الأنسب لشكل جسمك.

أشكال الجسم وأنواع البنطلونات المناسبة:

الجسم المستطيل:

البنطلون الواسع: يضيف حجمًا للجزء السفلي من الجسم، مما يخلق توازنًا.

البنطلون عالي الخصر: يحدد الخصر ويمنحكِ شكلًا أكثر انحناءً.

الجسم الكمثرى: (أعرض عند الوركين وأضيق عند الأكتاف)

البنطلون مستقيم الساق: يخلق توازنًا بين الجزء العلوي والسفلي من الجسم.

بنطلون البالازو: يضيف حجمًا للجزء العلوي ويخفي عيوب منطقة الوركين.

الجسم المثلث المقلوب: (أعرض عند الأكتاف وأضيق عند الوركين)

البنطلون الواسع: يضيف حجمًا للجزء السفلي من الجسم.

بنطلون البوي فريند: يمنحكِ مظهرًا كاجوال وأنيق.

الجسم الساعة الرملية:

جميع الأنواع: تناسبكِ معظم أنواع البنطلونات، ولكن البنطلونات الضيقة والـ skinny jeans تبرز أنوثتك.

نصائح إضافية لاختيار البنطلون المناسب:

قمي القماش: اختاري قماشًا مريحًا يتناسب مع المناسبة.

اللون: ألوان داكنة تقلل من الحجم وألوان فاتحة تزيده.

الطول: تأكدي من أن طول البنطلون مناسب لطولك وحذائك.

الخصر: الخصر العالي يبرز الخصر ويمنحكِ شكلًا أنحف.