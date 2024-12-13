سارة سلامة تكشف عن أزمة صحية بسبب الضغط النفسي وترد على الانتقادات

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 06:57 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

كشفت الفنانة سارة سلامة عن معاناتها من أزمة صحية بسبب الضغط النفسي الشديد الذي تعرضت له خلال الفترة الماضية، حيث أصيبت بمشكلة في المعدة نتيجة شعورها بالظلم في مشوارها الفني.

في تصريحات صحفية، أشارت سارة إلى أنها مرت بفترة صعبة للغاية، دفعتها إلى التقرب من الله. وأكدت أنها تعاملت مع الانتقادات التي وجهت إليها بسبب تغير ملامحها ببساطة، مشيرة إلى أن هذه الانتقادات تافهة مقارنة بانتقاد أدائها الفني.

“نقطة سوداء” آخر أعمال سارة سلامة

يُعرض حاليًا مسلسل “نقطة سوداء” الذي تشارك فيه سارة سلامة، حيث تلعب دورًا بارزًا. ويشاركها البطولة نخبة من النجوم، منهم أحمد فهمي، هدى الإتربي، ناهد السباعي، وفاء عامر، أحمد مجدي، سماح أنور، نضال الشافعي، وأحمد عزمي.