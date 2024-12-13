ياسمين عبد العزيز بين فيلم كوميدي ومسلسل رومانسي.. تفاصيل أعمالها الجديدة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن بدء تصوير فيلمها الكوميدي الجديد “زوجة رجل مش مهم” والذي تشارك فيه مع الفنان أكرم حسني. وقد نشرت الفنانة صورًا من كواليس التصوير عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، مما أثار حماس جمهورها ومتابعيها.

“زوجة رجل مش مهم”:

كشفت ياسمين عن بدء تصوير فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهم” والذي يجمعها مع الفنان الكوميدي أكرم حسني. وقد عبرت عن سعادتها بالعمل مع فريق العمل المميز.

عودة للأعمال الرومانسية:

بالتزامن مع تصوير الفيلم، تستعد ياسمين لتصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب” والذي تعود من خلاله للأعمال الرومانسية التي اشتهرت بها.

نجاحات سابقة:

حققت ياسمين نجاحًا كبيرًا في مسلسلها الأخير “ضرب نار” الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركت في بطولته مع زوجها الفنان أحمد العوضي.

تفاصيل أخرى:

يمكن إضافة تفاصيل أخرى عن العمل مثل:

أسماء باقي فريق العمل (المخرج، المؤلف، باقي النجوم).

قصة الفيلم بشكل مختصر.

موعد العرض المتوقع للفيلم والمسلسل.

توقعات الجمهور للعمل الجديد.

هذا وتعتبر عودة ياسمين عبد العزيز بأعمال جديدة أمرًا يسعد جمهورها، خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققته في أعمالها السابقة. ومن المتوقع أن يحقق فيلم “زوجة رجل مش مهم” ومسلسل “وتقابل حبيب” نجاحًا كبيرًا.