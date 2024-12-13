نشكركم على متابعتكم خبر اصنع باستا طازجة في منزلك بسهولة! دليل شامل لعمل عجينة الباستا المنزلية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - متابعة بتول ضوا
هل مللت من شراء الباستا الجاهزة؟ هل ترغب في تجربة نكهة الباستا الطازجة المصنوعة بيديك؟ لا شيء يضاهي طعم الباستا الطازجة المصنوعة من مكونات طبيعية. في هذا المقال، سنقدم لك وصفة بسيطة وسهلة لعمل عجينة الباستا في المنزل، لتتمكن من تحضير أطباق باستا متنوعة ولذيذة.
- 3 أكواب من دقيق القمح الصلب (نوع 00)
- 3 بيضات كبيرة
- رشة ملح
- وعاء كبير
- شوكة
- سطح مرشوش بالدقيق لعمل العجينة
- آلة لعمل المعكرونة (اختياري)
- نخل الدقيق: نخل الدقيق في وعاء كبير للتخلص من أي تكتلات.
- عمل البئر: نعمل حفرة في وسط الدقيق.
- البيض والملح: نكسر البيض في الحفرة ونضيف رشة ملح.
- العجن: باستخدام الشوكة، نبدأ بدمج البيض مع الدقيق تدريجياً، ثم نستخدم اليدين لعجن المكونات حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة. إذا كانت العجينة جافة جداً، يمكن إضافة القليل من الماء.
- الراحة: نلف العجينة في ورق نايلون ونتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة على الأقل.
- تشكيل الباستا: بعد الراحة، نرش سطح العمل بالدقيق ونفرد العجينة باستخدام الشوبك أو آلة العجين. ثم نستخدم القاطع الخاص بالشكل المفضل لديك لقطع الباستا.
- السلق: نسلق الباستا في ماء مغلي مملح لمدة 2-3 دقائق أو حتى تنضج.