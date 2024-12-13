اصنع باستا طازجة في منزلك بسهولة! دليل شامل لعمل عجينة الباستا المنزلية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل مللت من شراء الباستا الجاهزة؟ هل ترغب في تجربة نكهة الباستا الطازجة المصنوعة بيديك؟ لا شيء يضاهي طعم الباستا الطازجة المصنوعة من مكونات طبيعية. في هذا المقال، سنقدم لك وصفة بسيطة وسهلة لعمل عجينة الباستا في المنزل، لتتمكن من تحضير أطباق باستا متنوعة ولذيذة.

3 أكواب من دقيق القمح الصلب (نوع 00)

3 بيضات كبيرة

رشة ملح

وعاء كبير

شوكة

سطح مرشوش بالدقيق لعمل العجينة

آلة لعمل المعكرونة (اختياري)