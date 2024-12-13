أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة رايو فاليكانو، غداً السبت، في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

ويغيب عن القائمة كلاً من دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، فيرلاند ميندي وكيليان مبابي بسبب الإصابة، فيما شهدت عودة كامافينجا..

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراس المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، راؤول أسينسيو، لورينزو أجوادو، يوسف لخديم.

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، فيكتور مونوز.