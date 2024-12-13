وداعًا للملل! أنشطة ممتعة لقضاء وقتك في المطار

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تشعر بالملل أثناء انتظار رحلتك في المطار؟ لا تقلق، هناك الكثير من الأنشطة الممتعة التي يمكنك القيام بها لتجعل وقت انتظارك ممتعًا ومفيدًا.

السفر مغامرة ممتعة، ولكن الانتظار الطويل في المطار قد يفسد متعتها. لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق الذكية والمثيرة للاهتمام لقضاء وقتك في المطار، وتحويله من وقت ضائع إلى وقت ممتع ومفيد.

التسوق: استمتع بالتجول في المتاجر الموجودة في المطار، وشراء بعض الهدايا التذكارية أو الأشياء التي تحتاجها في رحلتك.

المطاعم والمقاهي: استمتع بتناول وجبة لذيذة أو مشروب منعش في أحد المطاعم أو المقاهي المتنوعة الموجودة في المطار.

الصالات الخاصة: إذا كنت مسافرًا على درجة رجال الأعمال أو الأولى، يمكنك الاستمتاع بالخدمات الفاخرة التي تقدمها الصالات الخاصة، مثل الإنترنت المجاني، والوجبات الخفيفة، والمساج.

القراءة: حمل كتابًا مثيرًا للاهتمام أو مجلة لقراءتها أثناء انتظارك.

الموسيقى: استمع إلى الموسيقى المفضلة لديك باستخدام سماعات الرأس.

الألعاب: استمتع بلعب الألعاب على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

الأفلام والمسلسلات: إذا كان لديك جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول، يمكنك مشاهدة فيلم أو مسلسل.

التعلم: استغل وقتك في تعلم لغة جديدة أو مهارة جديدة باستخدام التطبيقات المتاحة على هاتفك.

التأمل واليوغا: يمكنك ممارسة بعض تمارين الاسترخاء واليوغا لتخفيف التوتر والقلق.

التخطيط للرحلة: استغل الوقت في التخطيط لبقية رحلتك، وحجز الفنادق أو النشاطات التي ترغب في القيام بها.

التواصل مع الأصدقاء والعائلة: استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع أحبائك ومشاركة تجربتك في السفر.

التعارف على أشخاص جدد: قد تكون فرصة جيدة للتعرف على أشخاص جدد من مختلف الجنسيات والثقافات.

شحن أجهزتك: تأكد من شحن هاتفك الذكي وجهازك اللوحي والكمبيوتر المحمول قبل السفر.

حمل محول الشاحن: إذا كنت مسافرًا إلى بلد آخر، احرص على حمل محول الشاحن المناسب.

استخدم شبكة واي فاي المجانية: استغل شبكة واي فاي المجانية المتاحة في المطار للاتصال بالإنترنت.

كن مستعدًا للتأخيرات: احضر معك كل ما تحتاجه لقضاء وقت ممتع في المطار، مثل كتاب، مجلة، سماعات رأس، أو جهاز لوحي.

باختصار، هناك العديد من الطرق لتحويل وقت انتظارك في المطار إلى وقت ممتع ومفيد. كل ما عليك هو القليل من التخطيط والإبداع.