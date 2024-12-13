أمير كرارة يصدم جمهوره بقرار اعتزاله الدراما الرمضانية بعد 14 عاماً متتالية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - متابعة بتول ضوا

أحدث الفنان المصري الشاب أمير كرارة صدمة كبيرة لدى جمهوره وعشاق الدراما المصرية بإعلانه اعتزاله الدراما الرمضانية لعام 2025. جاء هذا الإعلان المفاجئ خلال حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة، حيث أكد كرارة أنه يرغب في أخذ قسط من الراحة بعد 14 عاماً متتالية من المشاركة في السباق الرمضاني.

أعرب كرارة عن حزنه لترك الدراما الرمضانية، ولكنه أكد أن هذا القرار جاء بعد تفكير عميق ورغبة في تجربة أشياء جديدة. وقال كرارة: “لأول مرة بعد 14 سنة أنا موقف رمضان السنة دي؛ لأن أنا عايز أخد بريك”.

يعتبر أمير كرارة من أبرز نجوم الدراما المصرية، وقد قدم العديد من الأعمال الناجحة التي حازت على إعجاب الجمهور، من أبرزها:

سلسلة كلبش: حققت نجاحاً كبيراً وأصبحت علامة فارقة في مسيرة كرارة.

مسلسل الاختيار: تناول قصة بطولية حقيقية وحقق نجاحاً كبيراً.

مسلسل نسل الأغراب: شارك في بطولته مع الفنان أحمد السقا وحقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً.

مسلسل بيت الرفاعي: آخر أعمال كرارة الرمضانية والذي عُرض في رمضان 2024.

أثار قرار كرارة موجة من التعليقات والآراء المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المعجبين عن حزنهم لغياب كرارة عن الدراما الرمضانية، بينما أبدى آخرون تفهمهم لقراره وأشادوا بمسيرته الفنية.