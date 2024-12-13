رابطة البريميرليج تكشف عن الفائز بجائزة “مدرب الشهر”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - كشفت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج، عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحصل مدرب ليفربول، آرني سلوت، على الجائزة متفوقاً على الثنائي فابيان هورزلر (برايتون)، وجاري أونيل (وولفرهامبتون).

وتمكن سلوت من تحقيق العلامة الكاملة خلال الشهر الماضي بعد أن قاد فريقه لتحقيق 3 انتصارات أمام كلاً من أستون فيلا، برايتون وساوثهامبتون.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن وصيفه، تشيلسي.