“الخارجية” تستقبل إجازة شتاء 2024 بخدمات استباقية تواكب التميز

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

مع بدء موسم السفر في الشتاء، وحرصاً من وزارة الخارجية على تقديم أعلى مستويات الرعاية والاهتمام بمواطني الدولة، تواصل الوزارة استعداداتها المكثفة لضمان متابعة أمور المواطنين في الخارج. وتركز الوزارة جهودها على تعزيز الجاهزية الكاملة للاستجابة السريعة لأي ظرف طارئ قد يواجه المواطنين خلال سفرهم وتواجدهم في الخارج، وذلك عبر تفعيل خطط إستراتيجية لضمان توفير الدعم المستمر لهم على مدار 24 ساعة، حيث تتضمن هذه الاستعدادات آليات فعالة ومنهجيات مدروسة تم تطويرها للتعامل مع الاستفسارات والبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج.

وبحسب “وام”، أكدت السيدة بشرى المطروشي، مديرة إدارة شؤون المواطنين، أن وزارة الخارجية تلتزم برؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل، وتسعى بشكل مستمر إلى تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال تصميم وتقديم خدمات استباقية وسريعة تلبي احتياجات وتوقعات مواطني الدولة في الخارج. وأن الوزارة تركز على تبسيط الإجراءات وتقديم حلول مبتكرة تعتمد على التحول الرقمي، ما يتيح للمواطنين الوصول بسهولة إلى الخدمات، وإنجاز المعاملات في وقت قياسي عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة.

وتؤكد وزارة الخارجية على أهمية التخطيط المسبق للسفر وضرورة إجراء الحجوزات من خلال شركات معتمدة وموثوقة، وتجنب حمل مبالغ مالية كبيرة أو ارتداء المقتنيات الثمينة والنادرة. كما تؤكد على ضرورة اختيار أماكن إقامة تتوفر فيها معايير الأمن والسلامة، والاطلاع على تعليمات وإرشادات السفر المتاحة في صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة.

وفي إطار حرصها على توفير الدعم والمساعدة الفورية للمواطنين في الحالات الطارئة، تدعو الوزارة إلى الاحتفاظ برقم الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج 0097180024، الذي يعمل على مدار الساعة مؤكدةً على عدم التردد وأهمية الاتصال بهذا الرقم عند الحاجة، كما تدعو الوزارة المسافرين الإماراتيين للتسجيل في خدمة “تواجدي” من خلال الموقع الإلكتروني www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي UAEMOFA وللاستفسارات أو التقديم على الخدمات، يمكنهم التواصل مع مركز اتصال الوزارة عبر الرقم 0097180044444.