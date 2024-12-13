الشموع المعطرة: هل هي تهديد صامت لصحتك؟ دليل شامل للمخاطر والحلول

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:59 مساءً - متابعة بتول ضوا

تعتبر الشموع المعطرة عنصرًا شائعًا في ديكورات المنازل، فهي تضفي جوًا من الاسترخاء والهدوء. ولكن هل تعلم أن هذه الشموع قد تحمل في طياتها مخاطر صحية خطيرة؟ في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل أضرار الشموع المعطرة على صحتك، وكيفية حماية نفسك وعائلتك من هذه المخاطر.

عند إشعال شمعة معطرة، فإنها تطلق مجموعة من المواد الكيميائية الضارة في الهواء، مثل:

الفورمالديهايد: مادة مسرطنة معروفة تسبب تهيج العينين والأنف والحلق.

البنزين: مادة سامة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

الجسيمات الدقيقة: تسبب تهيج الجهاز التنفسي وتفاقم أعراض الربو والحساسية.

مركبات عضوية متطايرة: تسبب الصداع والدوار والغثيان.

مشاكل في الجهاز التنفسي: تسبب تهيج الرئتين والسعال وضيق التنفس، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الربو والحساسية.

مشاكل جلدية: قد تسبب طفح جلدي وحكة لدى بعض الأشخاص.

مشاكل عصبية: قد تؤدي إلى الصداع والدوخة والنعاس.

زيادة خطر الإصابة بالسرطان: بعض المواد الكيميائية المنبعثة من الشموع المعطرة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.