بيلينجهام: لا أركز على الماضي وأشعر بثقة كبيرة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:59 مساءً - حصل النجم الإنكليزي، جود بيلينجهام، على جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد، عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعلق بيلينجهام على الجائزة، قائلاً: “إنه أمر خاص جداً أن أحصل على هذه الجائزة من المشجعين وأعلم أنهم يقدرون أدائي. لقد قمت بتحسين طريقتي في اللعب ومن الرائع أن أحصل على هذا التقدير”.

وأضاف: “أنا أركز دائماً على الشيء التالي ولا أركز على الماضي. إنني أركز على التحديات القادمة التي ستأتي، لكنني أقدر هذا النوع من الجوائز. ما سيأتي في نهاية هذا الموسم مهم جداً”.

وأتم: “أنا أسجل الكثير من الأهداف، وألعب بشكل أفضل بكثير، وأشعر أنني بحالة جيدة للغاية وثقة كبيرة. الآن علي أن أستمر على هذا المنوال. المباراة المقبلة في الدوري مهمة جداً لمواصلة مسيرة الليجا”.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو، غداً السبت، في الجولة 17 من الدوري الإسباني.