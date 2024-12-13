آرني سلوت يتحدث عن جاهزية ليفربول لمواجهة فولهام

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:00 مساءً - تحدث آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن جاهزية فريقه لمواجهة فولهام، غداً السبت، في الجولة 16 من الدوري الإنكليزي.

وبدأ المدرب الهولندي كلامه في المؤتمر الصحفي بالحديث عن محمد صلاح، قائلاً: “أعمل مع الكثير من اللاعبين المميزين هنا، ومحمد صلاح هو بالتأكيد واحد منهم”.

وفيما يتعلق بتجديد عقود صلاح وترينت أليكسندر أرنولد وفيرجل فان دايك، صرح: “إنه أمر لا يقلقني، نحن نقبل الموقف كما هو”.

واستكمل: “الوضع باق على ما هو عليه.. إنهم يلعبون في نادٍ جيد جداً، ويؤدون بشكل رائع حقاً في الوقت الحالي.. نأمل أن نحافظ على هذا الأداء لفترة طويلة”.

وعن إهدار الفرص، أوضح: “لو لم نهدر هذا العدد من الفرص التي سنحت لنا، لكنت قد وضعت بعض النقاط الإيجابية في الحسبان.. والآن أصبحنا نعتمد على حارسنا”.

وأضاف: “إذا لم تلعب بشكل جيد، لكنك لا تستقبل أي هدف، فهذا لا يزال أمراً إيجابياً.. هناك أيضاً بعض النقاط الإيجابية.. عدد التسديدات التي تصدينا لها، ودافعنا في بعض هجمات الفريق المنافس بشكل أفضل، أو مختلف عما فعلناه أمام نيوكاسل، وكان أداء الشوط الثاني أفضل من الأول”.

وأردف سلوت: “لا يمكنك أن تهدر هذا الكم من الفرص، التي سنحت لك في الشوط الأول.. إذا لعبت ضد فرق أفضل، فإن هذا سيضر بك”.

وفيما يتعلق بالثنائي المصاب، البرتغالي ديوجو جوتا والإيطالي فيديركو كييزا، أجاب: “اعتقد أنهما على ما يرام.. لدينا حصة تدريبية واحدة متبقية.. غاب فيديريكو كثيراً لفترة طويلة، كان مريضاً الأسبوع الماضي.. علينا أن ننتظر ونرى ما سيقوم به”.

واختتم: “ربما يتواجد ديوجو مع الفريق، ومن المحتمل فيديريكو أيضاً، لكن هذا يعتمد نسبياً على مدى جاهزيته، وكيفية تعافيه من مرضه”.