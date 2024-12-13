الفلفل الحار: مفاجأة صحية لمرضى السكري

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:00 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تعلم أن إضافة القليل من الفلفل الحار إلى طعامك قد يكون له فوائد صحية كبيرة، خاصة لمرضى السكري؟ قد يبدو الأمر مفاجئًا، ولكن الدراسات الحديثة كشفت عن دور مهم للكابسيسين، المادة المسؤولة عن حرارة الفلفل الحار، في تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

تحسين حساسية الأنسولين: يعاني مرضى السكري من النوع الثاني من مقاومة الأنسولين، مما يجعل الجسم أقل كفاءة في خفض مستويات السكر في الدم. تشير الأبحاث إلى أن الكابسيسين يعزز حساسية الأنسولين ويساعد في تحسين التحكم بمستويات السكر، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تطوير علاجات طبيعية.

خفض مستويات السكر في الدم: أظهرت الدراسات أن الكابسيسين قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة إفراز الأنسولين وتحسين قدرة الخلايا على امتصاص الجلوكوز.

الوقاية من مضاعفات السكري: يمكن لمضاعفات السكري مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أن تؤثر بشكل كبير على جودة حياة مرضى السكري. يعتقد الباحثون أن الكابسيسين قد يساعد في الوقاية من هذه المضاعفات عن طريق تقليل الالتهابات وتحسين الدورة الدموية.

تعزيز فقدان الوزن: يعاني العديد من مرضى السكري من زيادة الوزن، وقد يساعد الفلفل الحار في تعزيز فقدان الوزن عن طريق زيادة حرق السعرات الحرارية وتقليل الشهية.

إضافته إلى الطعام: يمكنك إضافة الفلفل الحار إلى العديد من الأطباق مثل الشوربات، السلطات، الأومليت، واللحوم.

تناول الأطعمة الغنية بالكابسيسين: بالإضافة إلى الفلفل الحار، يمكنك تناول أطعمة أخرى غنية بالكابسيسين مثل الفلفل الحلو الأحمر والبابريكا.

استشارة الطبيب: قبل إضافة أي تغييرات كبيرة على نظامك الغذائي، يجب عليك استشارة طبيبك أو أخصائي التغذية.