أنشيلوتي: إصابة مبابي ليست خطيرة .. وإندريك عليه أن يتحلى بالصبر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:00 مساءً - تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة رايو فاليكانو، غداً السبت، في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال المدرب الإيطالي: “سيكون الأمر صعباً، لقد عانينا ضد رايو فاليكانو دائماً، إنهم يلعبون بشكل جيد وبشكل مكثف، لكننا واثقون بأنفسنا، لقد تعافى الفريق بشكل جيد بعد يوم آخر من الراحة ونحن نتطلع إلى تلك المواجهة”.

وعن الفوز على أتالانتا وازدياد الشعور بالتفاؤل، أوضح: “نعم، لأنها كانت لحظة مهمة، وقد قضينا ليلة صعبة، كان هناك الكثير من الالتزام والعمل الجماعي كان جيداً، لقد كانت مباراة كاملة أضافت التفاؤل بالطبع، وفي الوقت الحالي نفكر فقط في الغد”.

وأضاف: “إصابة كيليان مبابي ليست خطيرة، لن يكون معنا غداً، لكنه سيسافر إلى قطر وهناك سنقيم وضعه، كامافينجا بخير، سيكون متاح غداً”.

وأكمل حديثه عن إصابة مبابي، قائلاً: “إنه أمر صعب، في فترات الراحة القليلة الماضية كان متواجداً يستريح ويعمل، ولحسن الحظ أنه لن يغيب إلا لفترة قصيرة ولن يخسر ما حققه في الفترة الأخيرة”.

وعن كون تشواميني مفيداً كقلب دفاع أكثر من خط الوسط، أوضح: “أول شيء يجب أن أفعله هو أن أشكره على التزامه، يجب أن يلعب هناك دون شكوى وتقديم أفضل ما لديه، لقد قدم أداءً جيداً للغاية أمام أتالانتا وجيرونا، وليس من قبيل الصدفة أننا فزنا معه في المباراتين، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا ليس مركزه، لكنه يلعب هناك من أجل الفريق، إنه لاعب محور أساسي فريد من نوعه، لكننا في حالة طوارئ حالياً”.

وعن فينيسيوس جونيور: “فينيسيوس بالنسبة لنا، فهو لا يزال الأفضل في العالم”.

وعن كون بيلينجهام هو قائد الفريق خلال الفترة الحالية، قال: “لا أعلم، لكن الأمر مهم جداً، يتم اختيار هذا من قبل زملائه لموقفه وأدائه، لكنه لاعب مهم جداً للفريق”.

وعن إمكانيا المداورة أمام فاليكانو: “يمكنني القيام بالمداورة مع بعض اللاعبين، لكن عندما يكون لدي فريق مكون من 14 أو 15 لاعباً، ليس لدي سوى القليل للمداورة، وليس من الإيجابي دائماً ضم لاعبين معينين، إذا كانوا صغاراً، هناك الكثير من الحديث عن إندريك، انه ليس أمراً سهلاً أن يشارك دائماً”.

وأكمل حديثه عن إندريك، قائلاً: “يجب أن يعمل، ولكن الجميع يجب عليهم القيام بذلك، إنه صغير جداً وأمامه أحد أفضل المهاجمين في العالم، عليك أن تتحلى بالصبر، إنه يرغب في اللعب أكثر بالطبع، لكنه لا يطلب أي شيء، دعه يواصل تعلمه بهذه الطريقة”.

وعن المرحلة السيئة التي يمر بها مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا، أتم: “أنا لا أقدم أي نصيحة، رأيي فيه لن يتغير بسبب النتائج الأخيرة، لقد كان مبتكراً دائماً، يمكننا التحكم في أشياء كثيرة، لكن ليس نتائج المباريات”.