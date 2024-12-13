كومباني: تعافي هاري كين يسير بشكل جيد .. ومباراة ماينز لن تكون سهلة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:57 مساءً - تحدث فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، عن جاهزية فريقه لمواجهة ماينز، غداً السبت، في الجولة 14 من الدوري الألماني.

وقال كومباني في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: “تعافي هاري كين يسير بشكل جيد، وكان قريباً من التواجد في مباراة الغد، وبالتالي حالته جيدة للتواجد أمام لايبزيج الأسبوع المقبل”.

وأضاف: “هدفنا تقليل عدد المصابين، ونجحنا في ذلك حتى الآن، ولكنني لست مندهشاً من وجود عدد كبير من الإصابات في بعض الأحيان”.

وتابع: “ماينز يظهر بشكل جيد منذ مواجهتنا في الكأس، لقد استقبلوا مجموعة قليلة من الأهداف، وهم يتحلون بالثقة وكذلك نحن”.

ونوه: “نكن لهم الكثير من الاحترام، ونعرف أنه لا مباريات سهلة، وكان حديثنا قبل مواجهتهم في الكأس أنهم خصم خطير، وبالتالي علينا تقديم المستوى المطلوب”.

وعن توهج لاعبه جمال موسيالا، إضافة إلى فلوريان فيرتز لاعب ليفركوزن، علق: “جمال أظهر ما يمكنه تقديمه وسيتحسن أكثر”.

وزاد: “حقيقة لعب موسيالا وفيرتز لصالح منتخب ألمانيا، أمر رائع للمانشافت، والوحيد الذي يمكنه عقد المقارنة بينهما هو جوليان ناجلسمان، لاعتماده عليهما رفقة المنتخب، ويمكنني تحليل جمال فقط، ولكن فيرتز لاعب رائع أيضاً”.

وعلق على غياب دايو أوباميكانو عن تدريب الأمس بقوله: “من الطبيعي بعد المباراة، أن يتدرب لاعب أو اثنان بمفردهما، وسيتواجد مع الفريق اليوم”.

وبالنظر إلى العطلة الشتوية، أوضح: “أنا سعيد بوجود عطلة شتوية لعدم حصولنا على عطلة في الصيف، من المهم الحصول على بعض الأيام للتعافي، ليس فقط على الصعيد البدني ولكن الذهني أيضاً، ونحن نحصل على ذلك في البوندسليجا على عكس البريميرليج”.

وعن تحليله لأول 6 أشهر رفقة البايرن، علق: “يمكن سؤالي عن ذلك يوم 1 يناير/كانون الثاني المقبل، عندما يكون لدي الوقت للتفكير في الأمر، وأركز فقط على كرة القدم مع احترام تقاليد وحجم النادي”.

وعن مستقبل ليروي ساني، أتم: “عندما وصلت هنا، ركزت مع 25 لاعباً في القائمة، ولدينا مدير رياضي ورئيس تنفيذي ورئيس، دوري فقط الحكم على مستوى اللاعبين، سنتحدث مع اللاعب أولاً وبعدها سنعلن عن كل شيء، وبصرف النظر عن القرار الذي سنتخذه، فلن نتأثر بالصخب الخارجي”.