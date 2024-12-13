بيلينجهام يساعد ريال مدريد على حسم صفقة ألكسندر أرنولد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:57 مساءً - ذكرت شبكة “ريليفو” الإسبانية، أن النجم الإنكليزي، جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، يساعد ناديه على التعاقد مع ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول.

أرنولد ينتهي عقده مع الريدز، مع ختام الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ويعد التعاقد مع أرنولد أولوية بالنسبة للميرنجي لتعزيز مركز الظهير الأيمن، في ظل إصابة داني كارفاخال وتقدمه بالعمر.

خلال الموسم الحالي، شارك أرنولد مع ليفربول في 18 مباراة بمختلف المسابقات، قدم خلالها 4 تمريرات حاسمة.