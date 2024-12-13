نشكركم على متابعتكم خبر شركة تشاينا ريل وى 18 بيرو جروب (ش.ذ.م.م) (CR18BG) اكتمال بناء أطول مبنى فندقي في العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:57 مساءً - دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 ديسمبر 2024: حققت شركة تشاينا ريل وى 18 بيرو جروب (ش.ذ.م.م)إنجازًا كبيرًا من خلال اكتمال بناء سييل (Ciel Tower)، الذي يُعد أطول مبنى فندقي في العالم بارتفاع يبلغ 373.5 مترًا. يعكس هذا الإنجاز التزام الشركة الصينية بمبادرة”الحزام والطريق”، مما يجعله مشهدًا جديدًا ومذهلاً في أفق دبي.

يقع برج سييل في منطقة دبي مارينا النابضة بالحياة، حيث يمتد على مساحة أرض تبلغ 3,662 مترًا مربعًا، بمساحة بناء تقدر بحوالي 102,000 متر مربع. يتميز الفندق بتصميم خارجي مزدوج الانحناء، وبوابة قوسية شاهقة ومنصة مشاهدة في الأعلى..

عند تشغيله،سيوفر سييل 1,100 غرف فندقية، ومسبح مفتوحًا على ارتفاع 306 أمتار، ومطعم في الاعلي على ارتفاع 353 مترًا، بالإضافة إلى 12 مستوى من حدائق معلقة مفتوحة. سيمنح الزوار إطلالات خلابة على معالم دبي الأيقونية، مثل برج خليفة، ومرسى دبي، ونخلة جميرا.

منذ بدء البناء سيل في مايو 2020، اعتمد فريق المشروع نظام نمذجة معلومات البناء (BIM) لإدارة دورة حياة المشروع بالكامل. أتاح هذا النهج الاستباقي تحديد نقاط المخاطر والتحديات التقنية في مراحل مبكرة.

ونتيجة لذلك، تمكن الفريق من التغلب على أكثر من عشر تحديات رئيسية في البناء، بما في ذلك الأعمدة العملاقة على شكل “Y” بارتفاع 10 أمتار، وحدائق معلقة مفتوحة ذات الامتداد الكبير بطول 15 مترًا، وتركيب مصاعد مراقبة عالية السرعة تصل سرعتها إلى 10 أمتار/ثانية. وبفضل فريق إدارة دولي عالي الكفاءة والتعاون، عمل 12 موظف صيني بشكل وثيق مع زملائهم الأجانب، مما أدى إلى تعزيز الإنتاجية بشكل كبير. وقدأولوا الأولوية للسلامة والجودة ورضا العملاء، وحققوا عدة إنجازات رئيسية:

• في أغسطس 2020، تم صب 8,000 متر مكعب من الخرسانة بسماكة 7 أمتار في عملية متواصلة واحدة، مما أدى إلى إكمال أساس الحصيرة.

• في يوليو 2021، تقدم المشروع إلى مرحلة بناء الطوابق النموذجية.

• في نوفمبر 2021، سجل الفريق رقمًا قياسيًا لأسرع سرعة بناء للطوابق القياسية في دبي مع”سقف واحد كل ثلاثة أيام”، وحققوا إنجازًا بـ”سبعة أسقاف في شهر واحد”.

• في أغسطس 2022، اكتمل الهيكل الرئيسي لسيل عند 76 طابقًا، بارتفاع بلغ 306.5 مترًا.

• في يناير 2023، اكتمل بناء جميع الهياكل الرأسية، ليصل البرج إلى ارتفاع 373.5 مترًا.

• حتى الآن، تم الانتهاء بالكامل من أعمال الديكور الداخلي والخارجي للفندق، بالإضافة إلى تركيب جميع الأنظمة الميكانيكية والكهربائية، مما يضمن تلبية المعايير التشغيلية ومتطلبات الفندق.

كما تضمن المشروع مفاهيم وتقنيات صينية مبتكرة، مثل استخدام ألواح جدران خرسانية مسبقة الصنع خفيفة الوزن، وخرسانة ذاتية الدمك عالية القوة،وغيرها من المواد اجديدة الأخرى. علاوة على ذلك، تم تنفيذ نظام معالجة مياه الصرف الصحي لتحقيق إعادة تدوير المياه، مما يعكس التزامًا قويًا بالاستدامة البيئية.

كما تم استخدام معدات ومنتجات صينية في مختلف مراحل البناء، مما ساهم في تعزيز ودعم تطور الصناعة الصينية، بالإضافة إلى تحفيز التوظيف المحلي وتنمية الصناعات المرتبطة.

وحتى الآن، قامت شركة تشاينا ريل وى 18 بيرو جروب (ش.ذ.م.م) ببناء أكثر من 70 مشروعًا خلال 20 عامًا، بما في ذلك 13 مبنىً فائق الارتفاع يزيد ارتفاعها عن 100 متر. يُبرز هذا السجل سرعة البناء العالية، والإدارة الممتازة للمشاريع، وفريق إدارة محترف، مما أكسب الشركة دعمًا مستمرًا من العملاء والاستشاريين. ويُعتبر إتمام برج سييل بنجاح رمزًا هامًا ولحظة مجيدة تمثل علامة فارقة جديدة للمشروعات الصينية في قطاع المباني فائقة الارتفاع على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة التعاونية بين الصين والإمارات. كما يُسهم المشروع بشكل قوي واستباقي في مبادرة رؤية2030 .