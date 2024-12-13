أطعمة تُشعرنا بالسعادة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:03 صباحاً - أطعمة تساهم في تحسين المزاج والشعور بالسعادة

تُعتبر التغذية السليمة أحد العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على صحتنا العقلية والنفسية. من المهمّ أن نولي أهمية لما نضعه على طاولتنا اليومية، حيث أن هناك بعض الأطعمة التي تساهم في تعزيز شعورنا بالسعادة والرفاهية.

كيف يؤثر الطعام على مزاجنا؟

يلعب الطعام دوراً مهماً في تنظيم مستويات الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالسعادة مثل السيروتونين والدوبامين. الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والأحماض الدهنية أوميغا 3 والمعادن تسهم في دعم وظائف الدماغ وتقليل مستويات التوتر.

أمثلة على أطعمة يمكن أن تُحسن المزاج

الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضادات الأكسدة والمغنيسيوم، مما يساهم في تعزيز مزاجنا ويحسن من مستوى السعادة.

تحتوي على مضادات الأكسدة والمغنيسيوم، مما يساهم في تعزيز مزاجنا ويحسن من مستوى السعادة. المكسرات والبذور: غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعمل على تحسين صحة الدماغ ويمكن أن تقلل من الشعور بالقلق.

غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعمل على تحسين صحة الدماغ ويمكن أن تقلل من الشعور بالقلق. الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين، تعتبر أيضاً مصادر ممتازة لأحماض أوميغا 3 التي تعزز من الروح الإيجابية وتقلل من الاكتئاب.

مثل السلمون والسردين، تعتبر أيضاً مصادر ممتازة لأحماض أوميغا 3 التي تعزز من الروح الإيجابية وتقلل من الاكتئاب. الفواكه والخضروات: مليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساهم في تحسين الطاقة العامة والإيجابية.

مليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساهم في تحسين الطاقة العامة والإيجابية. البقوليات: غنية بالبروتينات والألياف، تساعد في تحسين مستوى السكر في الدم وبالتالي تحسين المزاج.

نصائح لإدماج الأطعمة المُحسّنة للمزاج في نظامنا الغذائي

من الجيد تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي اليومي للحفاظ على شعور إيجابي ومستوى عالٍ من الطاقة. جرب تناول الشوكولاتة الداكنة كوجبة خفيفة أو أضف بعض المكسرات إلى وجباتك. يمكنك أيضاً إعداد وجبات من الأسماك الدهنية مرتين على الأقل في الأسبوع والاستفادة من فوائدها العديدة لصحة الدماغ.

ختاماً، يجدر بنا أن نتذكر أن الاعتناء بصحتنا الغذائية يمتد ليؤثّر على رفاهيتنا النفسية أيضاً. قد تعتبر بعض الأطعمة بمثابة مفتاح لتحسين المزاج العام والسعادة، ويتحقق هذا من خلال اختيار ما يناسب صحتنا العقلية والنفسية ليكون جزءاً من روتيننا اليومي.