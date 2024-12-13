سرّ حفظ البصل طازجًا لمدة 6 أشهر: دليل شامل وطرق فعالة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:03 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تتعب من شراء البصل بشكل متكرر وترغب في الحفاظ عليه طازجًا لفترة أطول؟ إليك دليل شامل لكيفية حفظ البصل لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع شرح لأسباب عدم تخزينه مع البطاطس وطرق أخرى لضمان حفظه في أفضل حالاته.

قد يبدو تخزين البصل والبطاطس معًا أمرًا منطقيًا، إلا أنهما لا يتفقان على الإطلاق! يرجع ذلك إلى أن:

الغازات: يطلق كل من البصل والبطاطس غازات أثناء عملية النضوج، وعندما يتم تخزينهما معًا، تتسارع هذه العملية وتتسبب في تعفن كليهما بشكل أسرع.

الرطوبة: تختلف احتياجات البصل والبطاطس من حيث الرطوبة. البصل يحتاج إلى مكان جاف، بينما البطاطس تحتاج إلى رطوبة قليلة.

اختر بصلًا صلبًا وخاليًا من الجروح أو العيوب.

تجنب البصل الناعم أو الذي بدأ في الإنبات.

قبل التخزين، اترك البصل يجف تمامًا في مكان جيد التهوية لمدة يوم أو يومين.

اختر مكانًا بعيدًا عن الضوء والحرارة والرطوبة، مثل:

الخزانة: تأكد من أن الخزانة جيدة التهوية.

السلة: استخدم سلة من الخوص أو المعدن تسمح بمرور الهواء.

القفص: يمكن تعليق البصل في قفص في مكان جاف.

الأكياس البلاستيكية تحتجز الرطوبة وتسبب تعفن البصل. استخدم أكياسًا ورقية أو شبكية.

قم بفحص البصل بشكل دوري والتخلص من أي بصل يظهر عليه علامات التلف.