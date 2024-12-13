الدوري الألماني (14): فرايبورغ يستضيف فولفسبورغ

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يقصّ فريقا فرايبورغ وفولفسبورغ شريط مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل فريق فرايبورغ هذه المباراة وهو في المركز السابع بـ 21 نقطة (6 فوز، 3 تعادلات، 4 خسارات)، فيما يتواجد فريق فولفسبورغ في المركز الخامس بـ 21 نقطة أيضاً (6 فوز، 3 تعادلات، 4 خسارات).

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 33 نقطة، يليه آينتراخت فرانكفورت بـ 27 نقطة، باير ليفركوزن بـ 26 نقطة، لايبزيج بـ 24 نقطة، ولكل من فولفسبورغ، بوروسيا دورتموند وفرايبورغ 21 نقطة.