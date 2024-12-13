نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد ووزير خارجية مصر يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في سوريا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:01 صباحاً - متابعة – نغم حسن بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الراهنة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وبحسب “وام”، تطرق سموه خلال الاتصال الهاتفي إلى أهمية دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وضمان أمن واستقرار الشعب السوري الشقيق. وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.