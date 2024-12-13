انطلاق سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الشراعية غداً

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:01 صباحاً - متابعة – نغم حسن

ينطلق صباح يوم غدٍ “السبت” سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الشراعية من جزيرة اللولو لمسافة 7 أميال بحرية، باتجاه خط النهاية عند مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، منظم السباق، على كورنيش أبوظبي، بمشاركة أكثر من 50 قارباً، وذلك ضمن أجندة النادي للسباقات التراثية لهذا الموسم.

وبحسب “وام”، يهدف نادي أبوظبي للرياضات البحرية من تنظيم هذه السباقات، إلى تعزيز جهود الحفاظ على التراث البحري، ونقل قيمه ومفرداته إلى الأجيال الجديدة، ضمن جهود ترسيخ الهوية الوطنية.

وأعلنت اللجنة المنظمة اليوم “الجمعة”، إغلاق باب التسجيل للمشاركة في السباق، حيث تتم صباح غدٍ “ السبت” ، إجراءات الفحص الفني للقوارب والتأكد من مطابقتها للوائح والقوانين لاعتماد القائمة النهائية للمشاركين.

ويعد هذا السباق هو الجولة الرابعة لهذه الفئة من القوارب خلال 2024، كانت آخرها الأسبوع الماضي في مهرجان السلع، وحققت جميعها نجاحات كبيرة في نسب الإقبال على المشاركة، والمستويات العالية من المنافسة، والحضور الجماهيري اللافت بما يظهر شغف الأبناء للسير على خطى الآباء والأجداد.

وأعلنت اللجنة الفنية للسباق، اليوم، اكتمال الترتيبات الفنية واللوجستية والتنظيمية لانطلاقة المنافسات وفق أعلى معايير السلامة للمشاركين، وطالبت الجميع بالالتزام بالتعليمات والتوجيهات للخروج بالحدث في أبهى صورة.

وتمثل سباقات البوانيش المرحلة الأولى للبحارة الشباب على سلم السباقات التراثية، وتستقطب أعداداً كبيرة، منهم من سبق لهم خوض هذه التجربة، ومنهم من يشارك لأول مرة لاكتساب خبرة ارتياد البحر، من أجل الترقي للمشاركة في سباقات المحامل وصولا إلى فئة 60 قدما وهي الأكبر والأغلي والأطول مسافة.