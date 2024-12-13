الدوري الأرجنتيني (27): سان لورينزو يستقبل تيغري

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري فجر غد، السبت، أربع مباريات في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، فيلتقي إستوديانتس لابلاتا وأرجنتينيوس الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة، وباراكاس سنترال مع لانوس بنفس التوقيت، وبانفيلد مع سارمينتو الساعة 03:15، وسان لورينزو مع تيغري بنفس التوقيت.

ويتصدر فيليز سارسفيلد ترتيب فرق الدوري الأرجنتيني بـ 48 نقطة، ويساويه في المركز الثاني تاليريس كوردوبا بنفس الرصيد من النقاط، ثم هوراكان بـ 46 نقطة، ريفر بليت بـ 43 نقطة، وراسينغ كلوب بـ 43 نقطة أيضاً.