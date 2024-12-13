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الدوري التركي (16): سيفاس سبور ضيفاً على بودريم

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الجمعة، مباراتان في افتتاح منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري التركي بكرة القدم، حيث يلتقي قاسم باشا مع أيوبسبور الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق قاسم باشا في المركز الرابع عشر بـ 16 نقطة (3 فوز، 7 تعادلات، 4 خسارات)، فيما يتواجد أيوبسبور في المركز الرابع بـ 26 نقطة (7 فوز، 5 تعادلات، 3 خسارات).

وفي المباراة الثانية، وبنفس التوقيت، يلتقي بودريم سبور مع سيفاس سبور.

يتواجد فريق بودريم سبور في المركز السابع عشر بـ 11 نقطة (3 فوز، 2 تعادل، 9 خسارات) فيما يتواجد سيفاس سبور في المركز الحادي عشر بـ 18 نقطة (5 فوز، 3 تعادلات، 7 خسارات).

ويتصدر غلطة سراي ترتيب فرق الدوري التركي بـ 38 نقطة، يليه فنربخشة بـ 32 نقطة، سامسون سبور بـ 29 نقطة، أيوبسبور بـ 26 نقطة، بشكتاش بـ 25 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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