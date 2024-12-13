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الدوري الفرنسي (15): تولوز يواجه سانت إيتيان

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحل فريق سانت إيتيان ضيفاً على تولوز، اليوم الجمعة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم.

يتواجد فريق تولوز في المركز العاشر بـ 18 نقطة (5 فوز، 3 تعادلات، 6 خسارات) ويتواجد سانت إيتيان في المركز السادس عشر بـ 13 نقطة (4 فوز، 1 تعادل، 9 خسارات).

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق الدوري الفرنسي بـ 34 نقطة، يليه مارسيليا بـ 29 نقطة، موناكو بـ 29 نقطة، ليل بـ 26 نقطة، وليون بـ 25 نقطة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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