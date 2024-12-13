الدوري البحريني (7): الشباب يلتقي سترة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الجمعة، مباريات المرحلة السابعة من الدوري البحريني بكرة القدم، فيلعب الشباب مع سترة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والبحرين مع النجمة بنفس التوقيت.

وتستأنف غداً، السبت، مباريات هذه الجولة فيلعب الأهلي مع عالي، والمحرق مع المنامة.

وتُختتم مباريات الجولة السابعة من الدوري البحريني يوم الأحد، حيث يلتقي الرفاع الشرقي مع الرفاع، والمالكية مع الخالدية.