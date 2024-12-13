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الدوري الهولندي (16): زفوله يلاقي فيليم

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، فريقا زفوله وفيليم، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الهولندي بكرة القدم.

يتواجد فريق زفوله في المركز الثالث عشر بـ 16 نقطة (4 فوز، 4 تعادلات، 7 خسارات) فيما يتواجد فيليم في المركز الثاني عشر بـ 16 نقطة أيضاً (4 فوز، 4 تعادلات، 7 خسارات).

ويتصدر آيندهوفن ترتيب فرق الدوري الهولندي بـ 42 نقطة، يليه أوتريخت بـ 35 نقطة، أجاكس أمستردام بـ 33 نقطة، فينورد روتردام بـ 32 نقطة، وأنشخيده بـ 28 نقطة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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