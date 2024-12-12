سرطان عنق الرحم: خطر يهدد ملايين النساء وكيفية الوقاية منه

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 10:57 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

يعتبر سرطان عنق الرحم من أخطر أنواع السرطانات التي تصيب النساء، وخاصة في الهند حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدلات الإصابة والوفاة منه. لحسن الحظ، هناك طرق فعالة للوقاية من هذا المرض الخطير والكشف عنه في مراحله المبكرة.

ما هو سرطان عنق الرحم؟

سرطان عنق الرحم هو نوع من السرطان يصيب الجزء السفلي من الرحم المتصل بالمهبل. السبب الرئيسي لهذا المرض هو الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وهو فيروس ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

أعراض سرطان عنق الرحم:

نزيف غير طبيعي: قد يحدث نزيف بعد الجماع أو بين الدورات الشهرية أو بعد انقطاع الطمث.

إفرازات مهبلية غير طبيعية: قد تكون الإفرازات ذات لون أو رائحة غير طبيعية.

ألم أثناء الجماع: الشعور بالألم أثناء ممارسة الجنس.

ألم في الحوض: ألم مزمن في منطقة الحوض.

فقدان الوزن غير المبرر: فقدان الوزن بشكل كبير دون سبب واضح.

أهمية الكشف المبكر:

الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم هو مفتاح العلاج الناجح. لذلك، يجب على جميع النساء إجراء فحوصات منتظمة لعنق الرحم، خاصة بعد بدء الحياة الجنسية.

الوقاية من سرطان عنق الرحم:

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV): هذا اللقاح هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من سرطان عنق الرحم، حيث يحمي من الإصابة بفيروس HPV الذي يسبب هذا النوع من السرطان.

فحوصات منتظمة لعنق الرحم: يجب على جميع النساء إجراء فحوصات مسحة عنق الرحم بانتظام للكشف عن أي تغيرات غير طبيعية في الخلايا.

الحفاظ على صحة الجهاز المناعي: تقوية جهاز المناعة يساعد الجسم على مقاومة الفيروسات والأمراض.

ممارسة الجنس الآمن: استخدام الواقي الذكري يقلل من خطر الإصابة بفيروس HPV.

علاج سرطان عنق الرحم:

يعتمد علاج سرطان عنق الرحم على مرحلة السرطان وحجمه وانتشاره. قد تشمل خيارات العلاج:

الجراحة: لإزالة الورم السرطاني.

العلاج الإشعاعي: لاستهداف الخلايا السرطانية وتدميرها.

العلاج الكيميائي: لقتل الخلايا السرطانية.

العلاج البيولوجي: لعلاج الخلايا السرطانية وتعزيز الجهاز المناعي.