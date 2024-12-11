قرح الفم: أسبابها وعلاجها بوصفات طبيعية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - هل تعاني من قرح الفم المزعجة؟ لا تقلق، فحلول طبيعية فعالة في متناول يدك! قرح الفم قد تظهر لأسباب عدة، مثل الإجهاد أو الإصابات البسيطة، ولكن لحسن الحظ، هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تسريع الشفاء وتخفيف الألم.

أسباب قرح الفم:

الإجهاد

الإصابات البسيطة

نقص الفيتامينات

بعض الأدوية

الحساسية من الأطعمة

علاجات منزلية فعالة لقرح الفم:

زيت القرنفل: يتميز بخصائصه المخدرة والمضادة للميكروبات، مما يساعد على تخفيف الألم ومنع العدوى. امزج بضع قطرات من زيت القرنفل مع زيت جوز الهند وضع الخليط على القرحة.

جل الصبار: يعمل على تهدئة الالتهاب وتسريع الشفاء بفضل خصائصه المضادة للالتهابات. استخرج الجل من ورقة الصبار الطازجة ووضعه مباشرة على القرحة.

خليط العسل والكركم: العسل مضاد للبكتيريا والكركم مضاد للالتهابات. امزج ملعقة صغيرة من العسل مع قليل من الكركم ووضعه على القرحة.

مسحوق جذر عرق السوس: يخلق طبقة واقية على القرحة ويمنع التهيج. امزج مسحوق جذر عرق السوس مع الماء ووضعه على القرحة.

نصائح إضافية:

تجنب الأطعمة الحارة والحمضية: لأنها قد تزيد من تهيج القرحة.

استخدم فرشاة أسنان ناعمة: لتجنب تهيج اللثة.

اشرب الكثير من الماء: للحفاظ على رطوبة الفم.

استشر طبيبك: إذا لم تتحسن الحالة أو إذا كانت القرحة شديدة أو مستمرة.