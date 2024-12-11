ولي العهد السعودي يترأس هيئة استضافة كأس العالم 2034

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، عن تأسيس “الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034″، مساء اليوم الأربعاء.

وحصلت السعودية على حق استضافة المونديال العالمي 2034 بعد اجتماع كونجرس الفيفا الذي أقيم، اليوم.

وسيترأس ولي العهد مجلس إدارة الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034؛ الذي يضم كلاً من:

– وزير الرياضة: الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل.

– وزير الداخلية: الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف. – وزير الثقافة: الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان.

– وزير الدولة عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: الأستاذ محمد آل الشيخ.

– وزير البلديات والإسكان: الأستاذ ماجد الحقيل.

– وزير المالية: الأستاذ محمد الجدعان.

– وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: المهندس عبد الله بن عامر السواحة.

– وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: المهندس أحمد الراجحي.

– وزير النقل والخدمات اللوجستية: المهندس صالح الجاسر.

– وزير السياحة: الأستاذ أحمد الخطيب.

– وزير الصحة: المهندس فهد الجلاجل.

– وزير الدولة رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير: المهندس إبراهيم السلطان.

– رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه: الأستاذ تركي آل الشيخ.

– محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ: ياسر الرميان.

– المستشار بالديوان الملكي: الدكتور فهد تونسي.

– المستشار بالديوان الملكي: الأستاذ عبد العزيز طرابزوني.

– رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم: ياسر المسحل.

ويأتي إعلان تأسيس الهيئة تأكيداً على عزم المملكة العربية السعودية على تقديم نسخة استثنائية من المحفل الأكثر أهمية في عالم كرة القدم كأول دولة عبر التاريخ تستضيف (منفردة) هذا الحدث بتواجد 48 منتخباً من قارات العالم كافة.