التهاب الجيوب الأنفية: أسبابه وأعراضه وطرق علاجه الطبيعية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - هل تعاني من احتقان الأنف، صداع مزمن، وألم في الوجه؟ قد تكون مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفية، وهي مشكلة شائعة خاصة خلال فصل الشتاء. في هذا المقال، سنتعرف على أسباب التهاب الجيوب الأنفية، أعراضه، وطرق علاجه الطبيعية والطبية.

أسباب التهاب الجيوب الأنفية:

العدوى: الفيروسات والبكتيريا هي السبب الرئيسي لالتهاب الجيوب الأنفية.

الحساسية: حساسية الأنف من الغبار أو حبوب اللقاح يمكن أن تسبب التهاب الجيوب الأنفية.

تشوهات الأنف: وجود زوائد لحمية أو انحراف في الحاجز الأنفي قد يعيق تصريف المخاط.

التغيرات المناخية: الهواء البارد والجاف يمكن أن يزيد من تهيج الأنف.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية:

انسداد الأنف: الشعور بضغط في الأنف وصعوبة في التنفس.

سيلان الأنف: خروج مخاط سميك ولونه أصفر أو أخضر.

ألم في الوجه: الشعور بألم في الجبهة، الخدين، أو حول العينين.

صداع: صداع مستمر وخاصة في الصباح.

فقدان حاسة الشم والتذوق: بشكل مؤقت.

سعال: خاصة في الليل.

علاج التهاب الجيوب الأنفية:

علاجات منزلية:

ترطيب الجسم: شرب الكثير من الماء والعصائر.

استنشاق البخار: باستخدام الماء الساخن والأعشاب مثل النعناع والبابونج.

الكمادات الدافئة: وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم.

غسل الأنف بمحلول ملحي: للمساعدة على تنظيف الممرات الأنفية.

تجنب المحفزات: مثل التدخين، الهواء البارد، والغبار.

علاجات طبية:

مضادات الهيستامين: لتخفيف الحكة والعطس.

مزيلات الاحتقان: لتقليل احتقان الأنف.

المسكنات: لتخفيف الألم والصداع.

المضادات الحيوية: في حالة العدوى البكتيرية.

نصائح للوقاية:

غسل اليدين بانتظام: لتجنب العدوى.

تقوية جهاز المناعة: بتناول غذاء صحي وممارسة الرياضة.

استخدام مرطب الهواء: للحفاظ على رطوبة الهواء في المنزل.

هذا والتهاب الجيوب الأنفية يمكن أن يكون مزعجًا، ولكن يمكن علاجه بسهولة باستخدام العلاجات المنزلية والأدوية. إذا استمرت الأعراض، يجب استشارة الطبيب.