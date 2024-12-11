حمى القش: أعراضها وأسبابها وطرق علاجها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - حمى القش، أو التهاب الأنف التحسسي، هي حالة شائعة تسببها ردود فعل الجسم تجاه مواد معينة في البيئة، مثل حبوب اللقاح أو عث الغبار. تتميز هذه الحالة بأعراض مزعجة مثل العطس، وسيلان الأنف، والحكة في العينين. في هذا المقال، سنتعرف على أسباب حمى القش وأعراضها وطرق علاجها المختلفة.

أعراض حمى القش:

العطس: نوبات متكررة وغير قابلة للسيطرة من العطس.

سيلان أو انسداد الأنف: إفرازات مائية شفافة من الأنف أو الشعور بالانسداد.

حكة في العينين: احمرار ودموع وحكة في العينين.

حكة في الحلق والفم: شعور بعدم الراحة في الحلق والفم.

السعال: سعال جاف.

التعب: الشعور بالإرهاق والتعب.

الصداع: بسبب الضغط على الجيوب الأنفية.

أسباب حمى القش:

حبوب اللقاح: تعتبر حبوب اللقاح من أهم مسببات حمى القش، خاصة خلال فصلي الربيع والخريف.

جراثيم العفن: تنمو جراثيم العفن في الأماكن الرطبة ويمكن أن تسبب الحساسية.

عث الغبار: توجد هذه الحشرات المجهرية في الغبار والسجاد ويمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية.

عوامل بيئية أخرى: مثل تلوث الهواء والحيوانات الأليفة.

تشخيص حمى القش:

يتم تشخيص حمى القش من خلال:

التاريخ الطبي: وصف الأعراض وبدايتها ومدتها.

الفحص البدني: فحص الأنف والحنجرة.

اختبارات الحساسية: تحديد المواد المسببة للحساسية.

علاج حمى القش:

تجنب المحفزات: تجنب التعرض للمواد المسببة للحساسية قدر الإمكان.

الأدوية:

مضادات الهيستامين: لتخفيف الحكة والعطس.

بخاخات الأنف الكورتيزونية: لتقليل الالتهاب.

أدوية أخرى: مثل مثبطات الليكوترين ومضادات الاحتقان.

العلاج المناعي: حقن أو أقراص لتقليل حساسية الجسم تجاه المواد المسببة للحساسية.

العلاجات البديلة: غسولات الأنف المالحة، الأعشاب الطبيعية.

نصائح إضافية:

الحفاظ على نظافة المنزل: تنظيف الغبار بانتظام وغسل المفروشات.

استخدام مرطب الهواء: للحفاظ على رطوبة الهواء وتقليل تهيج الأنف.

ارتداء نظارات الشمس: لحماية العينين من حبوب اللقاح.

هذا وحمى القش حالة مزعجة ولكنها قابلة للعلاج. من خلال تحديد المسببات وتجنبها واتباع العلاج المناسب، يمكن تخفيف الأعراض وتحسين نوعية الحياة.