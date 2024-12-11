العين يرفض الخسارة أمام كلباء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:59 مساءً - رفض العين الخسارة أمام كلباء، لتنتهي المباراة بينهما بنتيجة التعادل 3-3، مساء اليوم، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لدوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

سجل ثلاثية كلباء مهدي قائدي (د24)، شهريار مجانلو (د54)، وسامان قدوس (د76)، فيما أحرز أهداف العين، لابا كودجو (د79)، وماثيو سانابريا “هدفين” (د82، د90+5).

ورفع العين رصيده إلى 15 نقطة، وبقى في المركز السادس، ورفع كلباء رصيده إلى 13 نقطة، وصعد إلى المركز السابع بفارق الأهداف عن الوصل الذي تراجع إلى المركز الثامن.