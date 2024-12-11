ماهي متلازمة مابعد الصدمة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:59 مساءً - متلازمة ما بعد الصدمة: فهم وتأثيراتها النفسية

تعتبر متلازمة ما بعد الصدمة (PTSD) واحدة من الاضطرابات النفسية التي تحدث للأفراد بعد تعرضهم لأحداث صادمة أو مروعة. يمكن أن تتنوع هذه الأحداث بدءًا من الكوارث الطبيعية والحروب وصولاً إلى الحوادث الشخصية مثل الحوادث المرورية أو الاعتداءات. لكن كيف تؤثر هذه المتلازمة على الأفراد وما هي أبرز أعراضها؟

أعراض متلازمة ما بعد الصدمة

تختلف أعراض المتلازمة من شخص لآخر وقد تستمر لأشهر أو حتى سنوات بعد الحادثة الصادمة. تشمل الأعراض الأكثر شيوعاً:

الذكريات الاقتحامية: قد يعاني الفرد من ذكريات متكررة ومكثفة حول الحادث، يمكن أن تؤدي إلى نوبات من القلق والتوتر.

قد يعاني الفرد من ذكريات متكررة ومكثفة حول الحادث، يمكن أن تؤدي إلى نوبات من القلق والتوتر. التجنب: يحاول الشخص تجنب الأماكن أو الأنشطة أو الأشخاص الذين يرتبطون بالحادث الصادم.

يحاول الشخص تجنب الأماكن أو الأنشطة أو الأشخاص الذين يرتبطون بالحادث الصادم. التغيرات السلبية في التفكير والمزاج: يمكن أن يؤدي الصدمة إلى شعور باليأس وصعوبة في التفكير بوضوح، إلى جانب مشاعر الذنب أو الخزي.

يمكن أن يؤدي الصدمة إلى شعور باليأس وصعوبة في التفكير بوضوح، إلى جانب مشاعر الذنب أو الخزي. استجابات جسدية وعاطفية مكثفة: يُلاحظ توتر مفرط، ونوبات غضب، وصعوبة في النوم أو التركيز.

الأسباب وعوامل الخطر

يمكن لأية حادثة مروعة أن تكون محفزًا لمتلازمة ما بعد الصدمة، لكن لماذا يعاني بعض الأشخاص من المتلازمة بينما لا يعاني منها آخرون؟ هناك عدة عوامل تلعب دورًا، مثل:

التجارب السابقة: الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات سابقة أكثر عرضة للإصابة.

الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات سابقة أكثر عرضة للإصابة. الدعم الاجتماعي: الأشخاص الذين لديهم شبكة دعم قوية قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالمتلازمة.

الأشخاص الذين لديهم شبكة دعم قوية قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالمتلازمة. الخصائص الوراثية: قد تلعب الجينات دورًا في تحديد مدى تعرض الشخص للإصابة.

خيارات العلاج

يمكن علاج متلازمة ما بعد الصدمة من خلال مجموعة متنوعة من الطرق تساعد الأفراد على التعافي واستعادة حياتهم الطبيعية. تشمل بعض أساليب العلاج الشائعة:

العلاج النفسي: والذي يشمل تقنيات مثل العلاج المعرفي السلوكي.

والذي يشمل تقنيات مثل العلاج المعرفي السلوكي. الأدوية: قد توصف بعض الأدوية للمساعدة في التحكم في الأعراض.

قد توصف بعض الأدوية للمساعدة في التحكم في الأعراض. العلاج الجماعي: يتيح للأفراد فرصة مشاركة تجاربهم مع آخرين يعانون من نفس المشكلة.

بمجرد التعرف على الأعراض والبحث عن المساعدة المناسبة، يمكن للأفراد العيش حياة طبيعية ومنتجة مرة أخرى. إذا كنت أنت أو شخص تعرفه يعاني من أعراض متلازمة ما بعد الصدمة، يُنصح باللجوء إلى المتخصصين في الصحة النفسية للحصول على المشورة والعلاج المناسب.