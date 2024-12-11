نشكركم على متابعتكم خبر دليل كامل لإطلالة جذابة بالروج النبيتي: خطوة بخطوة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:58 مساءً - هل تبحثين عن إطلالة جريئة ومميزة؟ فإن الروج النبيتي هو اختيارك الأمثل! هذا اللون القوي والجاذب يمكن أن يضفي لمسة من الأناقة والثقة على أي مكياج. ولكن، كيف يمكنكِ تحقيق إطلالة مثالية باستخدام هذا اللون؟ إليكِ دليل شامل يرشدك خطوة بخطوة:

تحضير البشرة

التنظيف: ابدأي بتنظيف بشرتك جيدًا للتخلص من الأتربة والزيوت الزائدة.

ابدأي بتنظيف بشرتك جيدًا للتخلص من الأتربة والزيوت الزائدة. الترطيب: استخدمي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك للحصول على قاعدة ناعمة للمكياج.

استخدمي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك للحصول على قاعدة ناعمة للمكياج. واقي الشمس: لا تنسي تطبيق واقي الشمس لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة.

لا تنسي تطبيق واقي الشمس لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة. كريم الأساس: اختاري كريم أساس بلون بشرتك الطبيعي أو أفتح بدرجة واحدة لتغطية العيوب.

تحديد الملامح

الكونتور والهايلايتر: استخدمي منتجات الكونتور والهايلايتر بشكل خفيف لتحديد ملامح وجهك وإبرازها.

استخدمي منتجات الكونتور والهايلايتر بشكل خفيف لتحديد ملامح وجهك وإبرازها. احمر الخدود: ضعي القليل من الروج النبيتي على عظام الخد ودمجيه جيدًا للحصول على لون طبيعي وجذاب.

مكياج العيون

ظلال العيون: استخدمي ظلال عيون بلون بيج لامع في الزاوية الداخلية للعين وظلال نبيتي ناعم على باقي الجفن المتحرك.

استخدمي ظلال عيون بلون بيج لامع في الزاوية الداخلية للعين وظلال نبيتي ناعم على باقي الجفن المتحرك. الأيلاينر والماسكارا: استخدمي قلم آيلاينر أسود لرسم خط رفيع على خط الرموش العلوي، وطبقي طبقتين من الماسكارا على رموشك.

استخدمي قلم آيلاينر أسود لرسم خط رفيع على خط الرموش العلوي، وطبقي طبقتين من الماسكارا على رموشك. الحواجب: مشطي حواجبك بفرشاة خاصة واملأي الفراغات بلون مناسب.

الشفاه

تحديد الشفاه: حددي شفتيكِ بقلم تحديد شفاه بلون قريب من لون الروج النبيتي.

حددي شفتيكِ بقلم تحديد شفاه بلون قريب من لون الروج النبيتي. الروج: طبقي الروج النبيتي بفرشاة شفاه أو مباشرة من العبوة، وثبتيه باستخدام مثبت شفاه.

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