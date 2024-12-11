بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:58 مساءً - فهم أسباب تنميل الساق لدى كبار السن

إن تنميل الساق أو الشعور بالوخز فيها يُعَدُّ مشكلًة شائعة لدى كبار السن، وقد يكون نتيجة للعديد من العوامل المختلفة التي تؤثر على الجهاز العصبي والدورة الدموية بشكل عام. من الضروري أن نلقي نظرة عامة على الأسباب المحتملة لهذه المشكلة لنتمكن من فهمها بشكل أفضل والتعامل معها بشكل مناسب.

الأسباب الطبية الشائعة لتنميل الساق

هناك عدة أسباب طبية محتملة يمكن أن تؤدي إلى الشعور بتنميل في الساق، ومنها:

اعتلال الأعصاب السكري: يعد مرض السكري واحداً من أكثر الأمراض شيوعاً التي تؤثر على الأعصاب. يُمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تلف الأعصاب، مما يسبب الشعور بالوخز أو التنميل.

يعد مرض السكري واحداً من أكثر الأمراض شيوعاً التي تؤثر على الأعصاب. يُمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تلف الأعصاب، مما يسبب الشعور بالوخز أو التنميل. التهاب المفاصل: تُعَدُّ التهابات المفاصل وتآكلها مع التقدم في العمر من الأسباب المحتملة لتنميل الساقين. يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى الضغط على الأعصاب المحيطة بالمفصل.

تُعَدُّ التهابات المفاصل وتآكلها مع التقدم في العمر من الأسباب المحتملة لتنميل الساقين. يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى الضغط على الأعصاب المحيطة بالمفصل. اضطرابات الدورة الدموية: يمكن أن تسبب اضطرابات الأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين أو جلطة الدم ضعفاً في تدفق الدم إلى الأطراف، مما يؤدي إلى شعور بالتنميل.

يمكن أن تسبب اضطرابات الأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين أو جلطة الدم ضعفاً في تدفق الدم إلى الأطراف، مما يؤدي إلى شعور بالتنميل. الانزلاق الغضروفي: يحدث الانزلاق الغضروفي عندما ينزلق القرص بين فقرات العمود الفقري عن مكانه الطبيعي، مما يضغط على الأعصاب ويُسبب الشعور بالتنميل.

العوامل الأخرى المحتملة

بعيدًا عن الأسباب الطبية المذكورة، هناك عوامل أخرى يمكن أن تساهم في ظهور التنميل لدى كبار السن، بما في ذلك:

نقص الفيتامينات والمعادن: يُمكن أن يؤدي نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين B12 أو المعادن مثل الماغنيسيوم إلى مشاكل في الأعصاب والشعور بالتنميل.

يُمكن أن يؤدي نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين B12 أو المعادن مثل الماغنيسيوم إلى مشاكل في الأعصاب والشعور بالتنميل. نمط الحياة الجلوسي: الجلوس لفترات طويلة وعدم ممارسة النشاط البدني قد يؤديان إلى ضعف الدورة الدموية وتراكم الضغط على الأعصاب.

الجلوس لفترات طويلة وعدم ممارسة النشاط البدني قد يؤديان إلى ضعف الدورة الدموية وتراكم الضغط على الأعصاب. تناول بعض الأدوية: قد تُسبب بعض الأدوية آثاراً جانبية تشمل التنميل، وبالتالي فإن استشارة الطبيب قد تكون ضرورية.

نصائح للتعامل مع تنميل الساق

إليكم بعض النصائح العامة التي يمكن أن تساعد في تحسين الوضع:

الحفاظ على نشاط بدني منتظم لتحسين الدورة الدموية.

اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الأعصاب.

الاستشارة الطبية لتعديل الأدوية إذا لزم الأمر والبحث عن علاج طبي مناسب للأسباب الجذرية للتنميل.

تمارين الاسترخاء واليوغا قد تسهم في تخفيف الضغط العصبي والشد العضلي.

في الختام، من المهم التحدث مع طبيب مختص إذا استمر الشعور بالتنميل أو تفاقم، للقيام بالتشخيص المناسب والاستفادة من العلاجات المتاحة. الصفحة الطبية الشاملة والعناية المنتظمة هما المفتاح للحفاظ على صحة وجودة الحياة في العمر المتقدم.