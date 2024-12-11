كانافارو: ريال مدريد مهدد بمغادرة دوري الأبطال .. وهذه مشكلة مبابي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:58 مساءً - يرى الإيطالي فابيو كانافارو، نجم ريال مدريد السابق، أن مشكلة كيليان مبابي مع ريال مدريد، سببها كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، مشيراً لصعوبة وضعية ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وعانى النجم الفرنسي من انتقادات كثيرة بسبب تراجع مستواه مع الميرنجي، ولكنه عاد مؤخراً لتسجيل الأهداف مع الفريق.

وتغلب الملكي على نظيره أتالانتا، بنتيجة 3-2، أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة من البطولة الأوروبية.

وقال كانافارو، في تصريحات لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية: “ريال مدريد يملك الحمض النووي لدوري أبطال أوروبا، لكن النظام الجديد للبطولة مختلف”.

وأضاف: “رغم كل ما حققوه في السنوات الماضية، لقد فازوا بستة ألقاب من آخر 10 بطولات، هذا أمر جنوني، لكنهم واجهوا أيضاً مواسم لم يتجاوزوا فيها حتى دور الـ 16، ربما يكون الموسم الحالي واحداً منها”.

وعن رأيه في مستوى كيليان مبابي مهاجم الريال، قال: “مبابي يواجه صعوبة في التأقلم مع الفريق، لكن هذا حدث لبعض اللاعبين المميزين في السابق مثل ديفيد بيكهام، لويس فيجو، وهو أمر ليس بغريب في ريال مدريد”.

وأكمل: “أعتقد أن هذه هي مشكلة المدرب بأنه لا يستطيع إيجاد المركز المناسب للاعب”.

وواصل: “ميزة مبابي تتلخص في البحث عن الكرة والانطلاق بها، لكنه ليس مهاجماً صريحاً، يجيد التحرك في المساحات، عكس بيلينجهام الذي يعاني هو الآخر هذا الموسم رغم أنه كان قريباً من الفوز بالكرة الذهبية”.

وعن نظام كأس العالم للأندية الجديد، أوضح: “مثل دوري أبطال أوروبا، الجميع سيفهمه مع الوقت، لكن بالنسبة لي أعتبره تطوراً كبيراً ومثيراً للاهتمام”.

وزاد: “علينا أن نرى كيف ستؤدي الفرق، أرغب بنفسي في خوضها، الجميع سيرغبون في الفوز بها”.

وأتم: “كل شيء متناسب مع الأرباح المتوقعة، إذا كنت تريد أن تحصل على المزيد عليك أن تفوز وتتقدم مع البطولة”.