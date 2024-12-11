تمديد جوازات السفر المنتهية للسوريين في الإمارات 6 أشهر مجاناً

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - أعلنت القنصلية السورية العامة في دبي تعميماً هاماً للجالية السورية المقيمة في دولة الإمارات.

وقالت القنصلية في منشور على صفحتها في منصة «فيسبوك»: «السادة أبناء الجالية السورية المقيمون في الإمارات العربية المتحدة، تعلن القنصلية العامة في دبي عن تقديم خدمة تمديد جواز السفر المنتهية صلاحيته لمدة ستة أشهر كحد أقصى ومجاناً وذلك ليتمكن أصحاب العلاقة من تجديد الإقامات المنتهية».

وأكد القنصل السوري في دبي، زياد زهر الدين، في فيديو منشور على صفحة سورية، أن القنصلية أصدرت تعميماً لتمديد جوازات السفر للسوريين، لمدة ستة أشهر، أو 10 أيام و15 يوماً حسب الضرورة، لمن شارفت إقامته على الانتهاء، وسيكون التمديد مجانياً بدون أية رسوم.

وأضاف أن هذا الإجراء سيكون سارياً حتى تعود منظومة الهجرة والجوازات للانطلاق، معلناً عن تسهيلات في هذا الخصوص، ولا يحتاج الأمر إلى اكثر من ساعة حتى يتم إنجاز المعاملة، مشيراً إلى أن القنصلية تقوم بكامل خدماتها.