ولي العهد السعودي يعلق على فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولجميع أبناء المملكة بعد الفوز باستضافة كأس العالم 2034.

بحسب وكالة الأنباء السعودية، رفع ولي العهد “التهاني الصادقة” للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة.

وأكد ولي العهد السعودي “عزم المملكة الكبير بالمساهمة الفعّالة في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم، ونشر رسائل المحبة والسلام والتسامح، متسلحة بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة، علاوة على طاقات شعب المملكة وهممهم العالية لتحقيق الصعاب، والتي كان أحد ثمارها الفوز بملف استضافة المونديال بشكل رسمي”.

وستكون السعودية ثالث الدول العربية التي تستضيف الحدث العالمي بعد قطر 2022 والمغرب 2023.

كما ستكون المملكة أول دولة على مستوى العالم تستضيف كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً بشكل مفرد.