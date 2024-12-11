أروى جودة تستعد لحفل زفاف أسطوري في 4 دول!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية الشابة أروى جودة عن تفاصيل حفل زفافها المنتظر على خطيبها الإيطالي، والذي سيكون حدثًا استثنائيًا يقام في أربع دول مختلفة.

زفاف عالمي من نوع خاص

كشفت أروى في تصريحات صحفية أنها قررت إقامة حفل زفافها في مصر وإيطاليا وفرنسا، مع احتمال إقامة حفل رابع في منطقة العلا بالسعودية. وأوضحت أنها تختار هذه الدول لتكريم عائلتها وأصدقائها المقربين في كل دولة.

تفاصيل الحفل:

مصر: للاحتفال مع العائلة والأصدقاء المقربين.

إيطاليا: لإرضاء عائلة العريس.

فرنسا: نظراً لوجود العديد من أصدقاء العريس هناك.

السعودية (العلا): احتمال إقامة حفل رابع في هذه المنطقة الخلابة.

موعد الزفاف:

لم تحدد أروى موعداً محدداً لحفل الزفاف، مؤكدةً أنها تنتظر الانتهاء من الإجراءات القانونية قبل تحديد التاريخ النهائي.

أعمال أروى جودة الأخيرة:

قبل الانشغال بتجهيزات الزفاف، قدمت أروى جودة مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي حقق نجاحًا كبيرًا. تدور أحداث المسلسل حول محامية شابة تواجه العديد من التحديات والصعاب في حياتها الشخصية والمهنية.