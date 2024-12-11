فوائد تفوق التوقعات لهذا النوع من الفاكهة على الصحة!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

لفت صيدلاني مختص الانتباه إلى فاكهة غنية بالفيتامينات والمعادن، غالبًا ما يُخلط بينها وبين الخضروات، تلعب دورًا هامًا في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة المرتبطة بارتفاع الكوليسترول. وتُعد البامية، المعروفة أيضًا بـ”أصابع السيدة”، من بين هذه الأطعمة ذات الفوائد الصحية.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل انسداد الأوعية الدموية، مما يعوق تدفق الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكتات الدماغية، والنوبات القلبية. ويُعزى ذلك إلى عوامل متعددة، تشمل الوراثة ونمط الحياة غير الصحي، مثل سوء التغذية، قلة النشاط البدني، والتدخين.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) بزيادة استهلاك الفواكه والخضروات كجزء من استراتيجية لتقليل مستويات الكوليسترول. ووفقًا للصيدلاني عباس كناني، هناك أدلة علمية تشير إلى أن البامية قد تُساهم في خفض مستويات الكوليسترول.

تحتوي البامية على مادة هلامية تُعرف بـ”الصمغ”، والتي ترتبط بالكوليسترول أثناء عملية الهضم، مما يُساعد على إخراجه من الجسم. وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية أن تغذية الفئران البدينة بمسحوق البامية أسفرت عن انخفاض ملحوظ في مستويات الكوليسترول والسكر في الدم. وخلص الباحثون إلى أن البامية قد تكون علاجًا غذائيًا فعالًا لخفض الدهون الثلاثية ومستويات السكر في الدم.

إلى جانب دورها في تقليل الكوليسترول، تحتوي البامية على فيتامينات A وC، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تُسهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري، أمراض القلب، والسكتات الدماغية. ومع ذلك، حذر الصيدلاني عباس من أن مرضى السكري يجب أن يتوخوا الحذر عند إدخال البامية في نظامهم الغذائي، حيث قد تتداخل مع تأثيرات دواء الميتفورمين المُستخدم في علاج مرض السكري من النوع الثاني.

تؤكد كلية الطب بجامعة هارفارد أن هناك العديد من الأطعمة التي تُساهم في خفض الكوليسترول الضار (LDL)، مثل الفواكه الغنية بالألياف القابلة للذوبان. وينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول بإجراء فحوصات دم منتظمة لمراقبة مستويات الكوليسترول المرتفعة التي غالبًا ما تكون بدون أعراض واضحة.

تُعد البامية خيارًا غذائيًا واعدًا لتحسين الصحة العامة وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بارتفاع الكوليسترول. ومع ذلك، يجب استشارة المختصين قبل إجراء تغييرات كبيرة في النظام الغذائي، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية معينة.