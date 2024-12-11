رسمياً .. السعودية تستضيف كأس العالم 2034

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس كونجرس الفيفا والذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي لتحديد مستضيفي كأس العالم 2030 و2034.

وأعلن “فيفا” قبول ملف السعودية لتكون بذلك ثالث الدول العربية التي ستستضيف الحدث العالمي بعد قطر 2022 والمغرب 2030.

كما ستكون السعودية أول دولة تستضيف كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً بشكل مفرد، حيث أن كأس العالم 2026 ستقام في 3 دول، ومونديال 2030 سيقام في 6 دول.