برشلونة يتخذ قراراً هاماً بشأن عقوبة هانزي فليك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - قرر نادي برشلونة الاستئناف على العقوبة التي تعرض لها مدربه الألماني، هانزي فليك، وفقاً لما كشفه تقرير صحفي.

وأعلنت اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن إيقاف فليك لمدة مباراتين بعد طرده أمام ريال بيتيس بسبب احتجاجه على قرارات حكم اللقاء..

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن نادي برشلونة قرر الاستئناف ضد عقوبة فليك.

وأشارت الصحيفة، أن الحكم كتب في تقريره أن المدرب الألماني خرج من المنطقة الفنية بالصراخ والإشارة احتجاجاً على أحد قراراته.

وأفادت الصحيفة، أن المدرب الألماني عوقب بناء على المادة 127 من قانون الانضباط والتي تنص على: “الاحتجاج على الحكم الرئيسي أو المساعدين أو الحكم الرابع بشكل غير لائق، سيُعاقب عليه بالإيقاف من مباراتين إلى ثلاث مباريات أو لمدة تصل إلى شهر واحد”.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، يليه فريق ريال مدريد، الذي لعب مباراة أقل، برصيد 36 نقطة.